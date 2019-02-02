Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Rumeli Göçmenleriyle Buluştu

Yıldırım, Rumeli Göçmenleriyle Buluştu

53 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Tuzla Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen "Rumeli-Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri" etkinliğine katıldı.

"Kırmızı Gülün Ali Var" türküsünün söylendiği etkinlikte Yıldırım, mikrofonun kendisine uzatılması üzerine "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısına eşlik etti. Programda Yıldırım'a zerde tatlısı ikram edildi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:56 Kaynak: AA

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