Yıldırım: "Sanayi, Üniversite, Devlet, Yerel Yönetimler İşbirliğini Çok Önemsiyorum"

Yıldırım: "Sanayi, üniversite, devlet, yerel yönetimler işbirliğini çok önemsiyorum" Yıldırım, Çakmak'taki sanayi esnafı ile bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Sanayi, üniversite, devlet, yerel yönetimler işbirliğini çok önemsiyorum.

Yıldırım: "Sanayi, üniversite, devlet, yerel yönetimler işbirliğini çok önemsiyorum"

Yıldırım, Çakmak'taki sanayi esnafı ile bir araya geldi



İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Sanayi, üniversite, devlet, yerel yönetimler işbirliğini çok önemsiyorum. Bundan sonra bunlara da ağırlık vereceğiz" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Çakmak'ta bulunan sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Burası hem finans merkezi hem de sanayi merkezi olacak"

Programda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, "Ümraniye'mizde zaten 16 yılda gelinen noktayı burada ikamet eden Ümraniyeliler çok iyi bilmekte. Buradaki alt yapı sorunlarının çözülmesinden şuanda ikinci Maslak olmaya giden Ümraniye, inşallah 31 Mart'tan sonra da Maslağı da geçecektir. Burası hem finans merkezi, hem de sanayi merkezi olacaktır. Sanayimiz de burada çok önemli bir lokasyonda. Tam 155 dönümde, 8 sanayi sitesinin birleşimi ile 6 bin dükkan, 3 bin 500 mal sahibi bulunmakta. Tabi ki bu çetrefilli bir konu. Bugünden yarına bir günde olacak bir konu değil. Ama burada önemli olan şu. Şu durumda hiçbir müteahhit tek başına bu işi göğüsleyemez. Çünkü burada yapılacak proje çok büyük ve nitelikli, kompleks proje olması gerekiyor. Ama burada devlet desteği ile, hükümet desteği ile, ilçe belediye ve büyükşehir eliyle bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Ekonomiye katkıda bulunan sanayicilere teşekkür eden Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise, Sanayi, üniversite ve devlet işbirliğini önemsediğini söyledi. Başkan Adayı Yıldırım, "Bu kadar köklü bir sanayi ama fiziki şartları çok iyi olmayan bir sanayi. Eski yapı. Bunların düzenlenmesi için bizim çok hızlı gayret göstermemiz lazım. Bu sanayi Ümraniyemize artık yakışmıyor. ya kendi içinde dönüşüm olacak, ya da problemi çözmemiz için kafa yormamız lazım. O kafayı yoruyoruz, sonra beraber müzakere ederiz. Bir kere bu sanayiyi, burada ya rehabilite edeceğiz, ya rehabilite edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ulaşımdan altyapıya, spordan eğitime kadar Ümraniye'de gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Bu çok güzel projelerimizle birlikte Ümraniye'mizi hak ettiği yere getireceğiz. En önemli projemiz de sizin bu sanayi olması lazım. Sanayimiz yakışmıyor. Daha konforlu ve sıhhi, daha düzgün yerlerde çalışmanız lazım. Daha iyi işler yapabilmeniz için. Çünkü siz önemlisiniz. KOBİ'lerimiz önemli. Çünkü buralarda çok başarı hikayesi var. Hepiniz önemli işler yapıyorsunuz. Ben şahsen çok önemsiyorum sanayiyi. Sanayi, üniversite, devlet, yerel yönetimler işbirliğini çok önemsiyorum. Bundan sonra bunlara da ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, programın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ile sanayiyi gezerek, esnafla selamlaştı. Yıldırım, sanayicilerin sorunlarını yerinde dinleyerek, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

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