Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Sandıklara Sahip Olacağız, Oyumuzu Namusumuz Gibi Koruyacağız"

Yıldırım: "Sandıklara Sahip Olacağız, Oyumuzu Namusumuz Gibi Koruyacağız"

1 saat önce

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:27 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti

Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Sandıklara Sahip Olacağız, Oyumuzu Namusumuz Gibi Koruyacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]