Yıldırım: "Sandıktan Çıkacak Sonuç, İstanbul'un Geleceğine Yön Verecek"
21 dakika önce
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:10 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Doktor Mehmet Öz'ün Babası Vefat Etti
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak