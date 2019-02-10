Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Sandıktan Çıkacak Sonuç, İstanbul'un Geleceğine Yön Verecek"

Yıldırım: "Sandıktan Çıkacak Sonuç, İstanbul'un Geleceğine Yön Verecek"

21 dakika önce

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:10 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Doktor Mehmet Öz'ün Babası Vefat Etti Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi

Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Sandıktan Çıkacak Sonuç, İstanbul'un Geleceğine Yön Verecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]