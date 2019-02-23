Son Dakika Haberleri: Yıldırım Sarıyer'de Börek Yedi, Martılara Simit Attı

Yıldırım Sarıyer'de Börek Yedi, Martılara Simit Attı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım Sarıyer'de Börek Yedi, Martılara Simit Attı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na uğradı. Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım,   MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra  esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer'de kafelere de uğradı. Yıldırım,  kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü'nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, AK Parti, Sarıyer, Politika
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