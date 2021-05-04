Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretime devam ediyoruz"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, tam kapanma sürecinde de üretime devam ederek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Firmanın, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 2008 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Yıldırım, "Firmamız toplam 150 çalışanımızla, 65 bin metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir. 2018 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40'lık bir paya sahipken, 2019 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Pandemi dönemi her ne kadar zorlu geçse de işçi sağlığımızı ön planda tutup, tüm önlemlerimizi üst düzeyde alarak üretimimize devam ediyoruz. Tam kapanma sürecinde de üretim hatlarımızda yavaşlama olmadan çalışmalarımızı sürdürmek için tüm önemlerimizi aldık" dedi.

"İhracatımız arttı"

Avrupa Birliği ülkelerinin pandemi sürecini Türkiye'ye göre daha sıkıntılı yaşadığı için üretim hatlarında yavaşlama olduğunu belirten Yıldırım, "Avrupa'daki bu yavaşlama Türk firmaları için bir fırsat oldu. Biz de sektörümüzdeki bu fırsatı iyi değerlendirdik. Pandemi döneminde Libya, Suriye, Irak, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Özbekistan, Gürcistan, Lübnan, Fas, Bahreyn ve Katar gibi ülkelere olan ihracatımız daha da arttı. İhracat rakamlarımızı daha da arttırarak ülke ekonomimize katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN