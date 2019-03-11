Yıldırım Seçim Çalışmalarını Bağcılar'da Sürdürdü
26 dakika önce
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Bağcılar
'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı
'nda miting düzenledi.
31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı
eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu
temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:45 Kaynak: DHA
Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı
2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi