Yıldırım Seçim Çalışmalarını Bağcılar'da Sürdürdü
18 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Bağcılar
'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı
'nda miting düzenledi.
31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı
eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu
temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:49 Kaynak: DHA
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