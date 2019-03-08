Yıldırım Seçim Çalışmalarını Fatih'te Sürdüyor

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Fatih Camii'nde namaz kılıp, Gazi Osman Paşa türbesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti.



Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürdü. Yıldırım'a Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la eşlik etti. Binali Yıldırım Fatih Camii'ni ziyaret ederek, namaz kıldı. Yıldırım daha sonra cami haziresinde bulunan Gazi Osman Paşa türbesine gelerek, dua etti. Yıldırım cami avlusunda bulunan bir kediyi de sevdi.



PENALTI ATTI



Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadı gezdi. Yıldırım'a kulüp yöneticileri tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edildi. Yıldırım, burada penaltı attı. Kulüp ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski bakan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma eşlik etti.



Görüntü Dökümü:



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-Camiden görüntüler



-Yıldırım'ın camiye girişi



-Yıldırım'ın türbeye girişi



-Karagümrük Spor Kulübü ziyaretinden görüntüler

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