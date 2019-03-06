Son Dakika Haberleri: Yıldırım Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü (2)

Yıldırım Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü (2)

23 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.

Yıldırım Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü (2), System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Binali Yıldırım, Halkalı'da Millet Kütüphanesi açılışı yaptı. Ardından MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Garip Dede Türbesi Cemevi'ni ziyaret eden Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, "Bizim kültürümüz ve değerlerimiz aynıdır, çatışacak ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Bugün Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, bu insanlar, Allah dostu. Bu insanlarla ilgili hiç kimsenin bir problemi var mı? Sünnilerin de bir problemi yok, Alevilerin de problemi yok. Ben bu kültürün içinden gelmiş bir kardeşinizim. Ben Alevi kültürü, Sünni ve Alevilerin bir arada binlerce yıl beraber yaşadığı bir bölgenin insanıyım, Erzincanlıyım. Benim ismimi koyan bir alevi komşumuz. Niye koymuş? Anam anlatırdı rahmetli, çok ahlaklı çok sevilirdi, 'sen de öyle biri olasın diye ismini koyduk' derdi bana. Bu kadar birbirimize yakınız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesini, bağımsızlığımızı beraber kazandık. Ülkemizin kalkınması, refahı için beraber çalıştık. Zor zamanlarda da zorlukları paylaştık, azalttık. Sevinçli zamanlarımızda, sevinçleri paylaşıp çoğaltacağız" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:21 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Sürücü Otomobille Çocuğa Çarptı Bakırköy Adliyesinin Önünde Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:44:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]