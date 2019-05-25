Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır"

Yıldırım: "Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır"

8 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
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Yıldırım: Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:45 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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