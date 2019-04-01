Son Dakika Haberleri: Yıldırım Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Yıldırım Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

1 saat önce

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, sonuçların tüm ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak ekonomi için önümüzdeki sürecin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi, System.String[]
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, sonuçların tüm ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak ekonomi için önümüzdeki sürecin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

"Ülkemizde önümüzdeki 4,5 yıl seçim gündemi olmayacak. Bu süreç ekonomiye odaklanmak adına önemli bir fırsat" diyen Yıldırım, "Türk milleti sandığa gidip oyunu kullanarak, seçime yüksek katılım göstererek demokrasiye ve demokratik haklarına sahip çıkmış, tüm dünyaya da demokrasinin ülkemizdeki işlerliğini göstermiştir. Bazı münferit olaylar dışında huzur içinde geçen seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun dönemdir gündemimizde hep seçimler vardı. Bu gündem, hem ekonomiyi hem de toplumu yordu. Biraz dinginliğe ihtiyacımız var. Seçimsiz geçecek dönem ekonomik toparlanma için bir fırsat olacaktır. İş dünyası olarak bu fırsatı doğru değerlendirebilmek için çalışacağız. Seçimsiz geçecek 4,5 yıllık süreçte Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Ekonomiye odaklanarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha çok yatırım yapmak, istihdam oluşturmak için çalışacağız. Demokratik haklarına sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, seçilenlere başarılar diliyor, yerel seçimlerin hepimiz için güzel günler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:48 Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi, Güncel
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