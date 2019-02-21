Yıldırım: "Şehrin Siluetini, Alt Yapısını Yetersiz Hale Getirecek Aşırı İştahla Bina Yapmak Doğru...
22 dakika önce
- Çatalca'da STK'larla buluşma AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri...
- Çatalca
'da STK
'larla buluşma AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:01 Kaynak: AA
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