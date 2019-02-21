Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Şehrin Siluetini, Alt Yapısını Yetersiz Hale Getirecek Aşırı İştahla Bina Yapmak Doğru...

Yıldırım: "Şehrin Siluetini, Alt Yapısını Yetersiz Hale Getirecek Aşırı İştahla Bina Yapmak Doğru...

22 dakika önce

- Çatalca'da STK'larla buluşma AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri...

- Çatalca'da STK'larla buluşma
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı

MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Konkordato Sonrası İflas Kararı Verilen Ünkar Beynelminel Nakliyat İçin Alacaklılar Binin Üzerinde Dosya Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Şehrin Siluetini, Alt Yapısını Yetersiz Hale Getirecek Aşırı İştahla Bina Yapmak Doğru...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]