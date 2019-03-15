Yıldırım, Seyrantepe İtfaiye İstasyonunu Ziyaret Etti
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Seyrantepe İtfaiye İstasyonunu ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Seyrantepe İtfaiye İstasyonunu ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:38 Kaynak: AA
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