Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Şile'de Halka Hitap Etti - İstanbul

Yıldırım, Şile'de Halka Hitap Etti - İstanbul

1 saat önce

- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları Açılış kuredelesinin kesilmesi İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.

- Programdan detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları
Açılış kuredelesinin kesilmesi İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:17 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Şile, İstanbul, Güncel
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