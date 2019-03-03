Yıldırım, Şile'de Halka Hitap Etti - İstanbul
1 saat önce
- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları Açılış kuredelesinin kesilmesi İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.
- Programdan detaylar İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları
Açılış kuredelesinin kesilmesi İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile
de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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