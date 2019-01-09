Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı Kabul Etti

Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı Kabul Etti

26 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.

Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti. 

Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:09 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Singapur, Ankara, Güncel
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