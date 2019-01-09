Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı Kabul Etti
26 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:09 Kaynak: DHA
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