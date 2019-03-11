Yıldırım: "Sorunlarımızı Torunlara Bırakmak İstemiyoruz" - İstanbul
36 dakika önce
- Bağcılar'da kanaat önderleriyle düzenlenen program AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
- Bağcılar
'da kanaat önderleriyle düzenlenen program AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:10 Kaynak: AA
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