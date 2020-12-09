Yıldırım sosyal dayanışmada örnek - Son Dakika

Yıldırım sosyal dayanışmada örnek

09.12.2020 13:42
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Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.

Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.

Rutin belediyecilik hizmetleri ve fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olan Yıldırım Belediyesi, Somuncu Baba Vakfı ile yapılan iş birliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor. Hijyenik şartlarda her gün pişirilen yemekler maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara ulaştırılırken, bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların da günlük yemek ihtiyaçları karşılanıyor. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 105 bin ihtiyaç sahibine yemek hizmeti sunan Yıldırım Belediyesi, bundan sonraki süreçte de Yıldırım Ailesi'nin fertlerinin yanında olmaya ve yüzünü güldürmeye devam edecek.

Dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik hasletlerinin toplumu bir arada tutan ve güçlü kılan önemli duygu birlikleri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediyesi, "Medeniyetimizi asırlardır ayakta tutan ve güçlü kılan en önemli hususlar, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğimizdir. Biz Yıldırım'da çalışmalarımızı yürütürken, 'birlik ve beraberlik işlerin besmelesidir' diyoruz. Bu doğrultuda birlikteliğimizi güçlendirecek, dayanışma köprüleriyle kalplerimizi birbirine ulaştıracak hizmetlerle Büyük Yıldırım Ailemizin sağlam temeller üzerinde yükselen yuvasının çatısını oluşturuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman sosyal projeler olmuştur. Belediyemiz ve Somuncu Baba Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Peygamber Efendimiz (SAV) Hadis-i Şerif'inde 'Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi olgun mümin değildir' buyurmuştur. Bu doğrultuda inancımızın gereği olarak her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çorba ve sıcak yemek dağıtıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım sosyal dayanışmada örnek
Yıldırım sosyal dayanışmada örnek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım sosyal dayanışmada örnek - Son Dakika


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