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Yıldırım "Strateji ve Güvenlik Okulu" başlıyor - Son Dakika

Yıldırım "Strateji ve Güvenlik Okulu" başlıyor

02.06.2021 14:11
Yıldırım

Yıldırım Belediyesi, "Strateji ve Güvenlik Okulu" eğitim programıyla gençleri uzman isimlerle bir araya getiriyor.

Yıldırım Belediyesi, "Strateji ve Güvenlik Okulu" eğitim programıyla gençleri uzman isimlerle bir araya getiriyor.

Yıldırım Belediyesi, salgın sürecinde hayata geçirdiği online eğitim programlarıyla gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunuyor. Gençlere yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, Siyaset Akademisi'nin ikinci basamağı olan "Strateji ve Güvenlik Okulu" ile Türkiye'nin güvenlik alanında yaşadığı dönüşümü, konunun uzmanlarıyla işleyecek. "Strateji ve Güvenlik Okulu" ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi; güvenlik perspektifi, siyaset, güncel dış politik gelişmeler, sivil- askeri ilişkiler, terör, radikalleşme, siber güvenlik ve enerji güvenliği gibi konularda, alanında uzman akademisyenler ve eğitimcileri öğrencilerle buluşturacak.

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın idare edeceği eğitim programı Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği 12 haftalık eğitim serisi 3 Haziranda başlayıp 26 Ağustosa kadar devam edecek. İlk eğitimini, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin 'Küresel Politikalarda Türkiye ve Bölgesel Güvenlik' konusunda bilgi vereceği "Strateji ve Güvenlik Okulu"nda, Yusuf Alabarda 'Türkiye'de Sivil Asker İlişkileri', Necdet Özçelik '2015 Sonrası Türkiye'nin PKK terörü ile mücadelesi', Dr. Halime Kökçe 'Sekülerleşme Bağlamında Kürt Milliyetçiliği', Can Acun 'Suriye'de PYD/PKK Yapılanması', Dr. Bora Bayraktar 'ABD'nin Ortadoğu Politikasının Türkiye'ye Yansımaları', Dr. Yunus Furuncu 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği', Prof. Dr. Hilmi Demir 'Radikalleşme Süreçleri', Prof. Dr. Ramazan Yıldırım 'Selefi Hareketlerin İdeolojileri', konu başlıklarında sunum gerçekleştirecek. Derslere sürekli katılan ve başarılı olan öğrencilere sertifika verilecek.

Gençlerin eğitimini ve kişisel gelişimlerini önemsediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Strateji ve güvenlik alanı ülkemiz için hayati öneme sahip. Türkiye olarak uzun yıllardan bu yana karşı karşıya kaldığımız bölgesel ve küresel tehditler ile terör saldırıları, strateji ve güvenlik alanında değişim ve dönüşümü zorunlu kıldı. Gençlerin bu değişim ve dönüşümü doğru okuması için 'Strateji ve Güvenlik Okulu' adıyla başlattığımız eğitim programlarının büyük faydası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Strateji ve Güvenlik Okulu başlıyor
Yıldırım Strateji ve Güvenlik Okulu başlıyor

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, Siyaset, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıldırım 'Strateji ve Güvenlik Okulu' başlıyor - Son Dakika


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