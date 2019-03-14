Son Dakika Haberleri: Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti

Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti

6 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü.

Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti. 

Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 

Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım'ın seçim otobüsünden el sallaması

Yıldırım'ın sohbet etmesi

Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi

Hastane ziyaretinden görüntüler

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

AK Parti, Binali Yıldırım, Sultangazi, Güncel
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