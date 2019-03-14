Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti.



Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Yıldırım'ın seçim otobüsünden el sallaması



Yıldırım'ın sohbet etmesi



Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi



Hastane ziyaretinden görüntüler



Detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı