Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti.



Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.



- İstanbul

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