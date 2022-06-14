İlk belirlemelere göre 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu olayda, sürü sahibi maddi kaybının çok fazla olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım sürüyü telef etti - Son Dakika

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