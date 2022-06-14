Yıldırım sürüyü telef etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım sürüyü telef etti

14.06.2022 20:01
Yıldırım sürüyü telef etti

Malatya'da küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

Malatya'da küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'da bir süredir sağanak yağış etkili olurken, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Asıpınar mezrasında küçükbaş hayvanlarını otlatan İsmet S.'ye ait sürünün üzerine yıldırım düştü.

İlk belirlemelere göre 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu olayda, sürü sahibi maddi kaybının çok fazla olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

Yıldırım sürüyü telef etti
Yıldırım sürüyü telef etti
Yıldırım sürüyü telef etti

YORUMLAR
500
Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu Yüksek gerilim hattı canına mal oldu Yüksek gerilim hattı canına mal oldu
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım sürüyü telef etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım sürüyü telef etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement