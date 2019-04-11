Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Suskunluğumu Yanlış Yorumlayanlar Var

Yıldırım: Suskunluğumu Yanlış Yorumlayanlar Var

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi.

Yıldırım: Suskunluğumu Yanlış Yorumlayanlar Var, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi.  Yıldırım, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

"Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki, bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:08 Kaynak: DHA
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