Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var
36 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir" dedi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:29
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir" dedi.
YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor