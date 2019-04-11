Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var

Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var

36 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir" dedi.

Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:29 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Ekonomi
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