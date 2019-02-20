Son Dakika Haberleri: Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, Müşteri Telefonlarına Baktı

Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, Müşteri Telefonlarına Baktı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, Müşteri Telefonlarına Baktı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım  durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden aracı istediği adresi alan Yıldırım, müşteriye kendisini tanıttı. 

Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım. Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.

Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek,  taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi. Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti. Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı. Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek,  taksi durağından ayrıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:11:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, Müşteri Telefonlarına Baktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]