Yıldırım: "Taksiciler, minibüsçüler rahat olsun, plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun"
2 saat önce
- İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:42 Kaynak: AA
- İstanbul
Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılanlardan görüntüler AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı. (3)
Yıldırım, İmamoğlu'nun Canlı Yayın Çağrısına Yanıt Verdi: Tek Başına Olmaz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "Hanıma Talimat Verdim" Diyen Vatandaşı Uyardı
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!