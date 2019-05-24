Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Taksiciler, minibüsçüler rahat olsun, plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun"

Yıldırım: "Taksiciler, minibüsçüler rahat olsun, plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun"

2 saat önce

- İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen...

- İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılanlardan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı. (3)
Yıldırım: Taksiciler, minibüsçüler rahat olsun, plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:42 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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