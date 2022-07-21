Yıldırım: "Tatil saçınızı yıpratmasın" - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım: "Tatil saçınızı yıpratmasın"

21.07.2022 09:43
Yıldırım: "Tatil saçınızı yıpratmasın"

Kuaför Erkan Yıldırım serin suların ve güneş banyosunun tadının doyasıya çıkarıldığı tatil döneminde saçların büyük ölçüde yıpranabileceğini belirterek, güneş, deniz ve havuzun yıpratıcı etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Kuaför Erkan Yıldırım serin suların ve güneş banyosunun tadının doyasıya çıkarıldığı tatil döneminde saçların büyük ölçüde yıpranabileceğini belirterek, güneş, deniz ve havuzun yıpratıcı etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Kuaför Yıldırım, yazın gelişi ile birlikte tatil sezonun açıldığını hatırlatarak, güneşli günlerin tadını havuz ve denizde çıkarmak isteyenlerin soluğu tatil beldelerinde almaya başladığını kaydetti. Güneş banyosu yaparak serin suların keyfini sürenleri saçla konusunda uyaran Yıldırım, tatil döneminde saçların da fena halde yıpranabileceğini kaydetti. Kuaför Erkan Yıldırım, "Havuzlarda, zararlı organizmaları temizlemek için klor kullanılır. Bu madde saçlar için zararlıdır. Denizdeki aşırı tuz miktarı ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, hatta duş aldığımız suyun içindeki kireç oranı bile saçlarımızın kurumasına yol açar. Bu nedenle tatil sırasında saçlar epey yıpranır" dedi.

"EN GÜZELİ BONE KULLANMAK"

Tatilin yıpratıcı etkilerinin bazı önlemlerle azaltılabileceğini belirten Erkan Yıldırım, saç sağlığına önem verenlere yüzerken bone kullanmalarını tavsiyesinde bulundu. Yıldırım, "En güzel önlem, yüzerken bone kullanmaktır. Bone, havuz ve deniz suyunun saçlara verdiği zararı en aza indirir. Ama pek çok kişi bone kullanmaktan hoşlanmaz. Suya girmeden önce saçları ıslatmak, yani duş almak da işe yarayan bir yöntem. Saçı ıslatmak, klorla temasını en aza indirir. Ayrıca yüzerken saçları topuz ya da örgü yapmak da saçların suyla temasını azaltacaktır" şeklinde konuştu.

"ÇIKAR ÇIKMAZ ŞAMPUANLA YIKAYIN"

Sudan çıkar çıkmaz tekrar duş alınması gerektiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sudan çıktıktan hemen sonra şampuanla duş almak, saçı klor ve tuzdan arındırılır. Normalde saçın her gün şampuanla yıkanmasını önermem, ancak her gün yüzenlerin şampuan kullanması gerekiyor. Bir de saçların uçları kolay kırıldığı için bakım kremi kullanmakta fayda var. Tatilde kurutma, fön ve maşa gibi işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun."

"GECELERİ DEĞERLENDİRİN"

Tatilde saçları ihmal etmenin saça kalıcı zararlar verebileceğine dikkat çeken Erkan Yıldırım, bakım için en azından gece vakitlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Akşamları besleyici saç kremleri sürmek, saçların gece boyu onarılmasını sağlayacaktır. Mümkünse haftada bir veya iki defa saç maskesi yapılmasını da öneririm. Bunun için illa pahalı ürünler alınmasına gerek yok. Doğal malzemeleri, örneğin zeytinyağı veya doğal içerikli hindistan cevizi yağını saçlara sürüp birkaç saat bekletmek, saçlara kaybettiği canlılığı ve parlaklığı yeniden kazandıracaktır. Mümkünse bir uzmana keratin bakımı yaptırmak da saçı yeniden sağlığına kavuşturacaktır" diye konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Erkan Yıldırım, Kuaför, Güneş, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım: 'Tatil saçınızı yıpratmasın' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım: "Tatil saçınızı yıpratmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement