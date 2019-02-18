Yıldırım: "Tbmm, 15 Temmuz Hainlerinin Verdiği Tahribatı Hiç Vakit Geçirmeden Gidermesini Başardı"
8 dakika önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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