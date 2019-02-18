Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(Tbmm) Bu Yüce Çatı Milletimiz İçin Hayırlı Hizmetler Yapmaya Devam Edecektir"

Yıldırım: "(Tbmm) Bu Yüce Çatı Milletimiz İçin Hayırlı Hizmetler Yapmaya Devam Edecektir"

1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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