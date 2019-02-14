Son Dakika Haberleri: Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın Dünü Bugünü ve Yarını' Konulu Programda Konuştu-1

Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın Dünü Bugünü ve Yarını' Konulu Programda Konuştu-1

53 dakika önce

Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın dünü bugünü ve yarını' konulu programda konuştu-1(Tür: Ankara)

Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın dünü bugünü ve yarını' konulu programda konuştu-1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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