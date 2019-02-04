Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın Yenilenen Mutfağında İncelemelerde Bulundu
40 dakika önce
Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın yenilenen mutfağında incelemelerde bulundu(Tür: Ankara)
Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın yenilenen mutfağında incelemelerde bulundu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:49 Kaynak: DHA
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