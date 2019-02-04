Son Dakika Haberleri: Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın Yenilenen Mutfağında İncelemelerde Bulundu

Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın Yenilenen Mutfağında İncelemelerde Bulundu

40 dakika önce

Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın yenilenen mutfağında incelemelerde bulundu(Tür: Ankara)

Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası'nın yenilenen mutfağında incelemelerde bulundu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:49 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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