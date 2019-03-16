Yıldırım, Tebessüm Kahvesini Ziyaret Etti
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da Tebessüm Kahvesini ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da Tebessüm Kahvesini ziyaret etti. Yıldırım, burada çalışan down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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