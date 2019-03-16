Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Tebessüm Kahvesini Ziyaret Etti

Yıldırım, Tebessüm Kahvesini Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da Tebessüm Kahvesini ziyaret etti.

Yıldırım, Tebessüm Kahvesini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da Tebessüm Kahvesini ziyaret etti. Yıldırım, burada çalışan down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:25 Kaynak: AA

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