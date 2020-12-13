Yıldırım tertemiz oluyor - Son Dakika

Yıldırım tertemiz oluyor

13.12.2020 16:12
Yıldırım tertemiz oluyor, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları sokak sokak temizlik seferberliğine dönüşüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları sokak sokak temizlik seferberliğine dönüşüyor.

Yıldırım Belediyesi, Covid-19 ile mücadelede en önemli adım olan temizlik ve hijyen sağlanması noktasında tedbir ve önlem çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgının yayılım hızının azalarak sağlıklı günlere bir an önce kavuşulması adına gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında Yıldırım Belediyesi, ilçeyi adeta dip bucak temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçenin dört bir yanında gayretli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ilçenin boş kalan sokak, cadde, park, arsa ve diğer açık alanlarında yapılan temizlik seferberliği kapsamında geride kalan haftada Arabayatağı ve Ulus'ta mahalle genelinde yapılan temizliğin ardından bu haftasonu da Çınarönü Mahallesi'nde girilmedik sokak, adım atılmadık nokta, temizlenmedik bölge bırakılmadı. Temizlik İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 3 kepçe, 1 greyder, 6 kamyon, 5 süpürge aracı, 6 açık kasa kamyonet ve 100 kişilik ekibin katılımı ile başlatılan çalışmalarda, sokak, park, arsa ve tüm açık alanlarda bulunan pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, moloz yığınları, kuru otlar ve bölgedeki tüm atıklar ekiplerce toplanırken, yaklaşık 12 kamyon atık bölgeden tahliye edildi.

Öte yandan, eskiyen ve yıpranan galvaniz çöp konteynerleri de yenileri ile değiştirilerek kötü görüntü ve koku oluşumuna izin verilmedi.

İlçede temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek bunu bir topyekun seferberliğe dönüştürdüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Temizlik çalışması yerel yönetimlerin asli vazifesi. Ancak temizlik yalnızca evsel atık toplamak değildir. Özellikle korona virüs sürecinde temizliğin ve hijyenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koyuldu. Biz, temizlik çalışması gerçekleştirirken bunu bir topyekun seferberliğe dönüştürdük. İlçemizdeki 69 mahallemizde her gün evsel atık toplamanın, rutin temizliğin ve geri dönüşümle atıkları ayrıştırarak ekonomiye değer katmanın yanında korona virüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında mahalle genelinde en ince ayrıntısına kadar temizlik harekatı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak sokak sokak süpürüyor, atıkları topluyor, parklarda ve ulaşım güzergahlarında çim biçme ve yaprak toplama gerçekleştiriyor, süpürge araçlarıyla yolları dip köşe temizliyor, arsalardan molozlar ve kaba atıklar topluyor, arsaların ve parkların temizliği gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor. Kısacası Yıldırım'da kriz mahallelerimiz için fırsata dönüşüyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım tertemiz oluyor
Yıldırım tertemiz oluyor
Yıldırım tertemiz oluyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Koronavirüs, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım tertemiz oluyor - Son Dakika


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