Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nde (5)

Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nde (5)

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nde Trabzonlu işadamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nde Trabzonlu işadamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:50 Kaynak: AA

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