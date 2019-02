Yıldırım: "Trafik ve Ulaşım Benim İşim" - İstanbul

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Trafiğin sorununun bir kısmı altyapı bir kısmı da yönetimle ilgili. Yönetimle ilgili bazı aksayan taraflar var. Polis trafiği kendi asli işi gibi görmüyor.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Trafiğin sorununun bir kısmı altyapı bir kısmı da yönetimle ilgili. Yönetimle ilgili bazı aksayan taraflar var. Polis trafiği kendi asli işi gibi görmüyor. Zabıta vazife edinip trafikle ilgileniyor. Orada da bir karmaşa var, orayı da derleyip toparlayacağız. 7 gün 24 saat interaktif trafik sistemine geçeceğiz. Akıllı sistemlere geçmek suretiyle de trafik akışında ciddi rahatlama sağlamış olacağız." dedi.



Binali Yıldırım, trafik ve ulaşım konusunun kendisinin işi olduğuna işaret eden Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"Türkiye'de hallettim İstanbul'a sıra geldi. İstanbul'da trafiğin ana sebeplerinden biri toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş olması. İstanbul'da devam eden metro çalışmaları bittiğinde, banliyö hattı da açıldığında, beş yıl içinde 520 kilometrenin üzerinde raylı sistem olacak. Şu anda raylı sitemin payı yüzde 18, bunlar bitince yüzde 48,5 olacak. Toplu taşımada ciddi anlamda iyileşme sağlanmış olacak. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasına doğrudan hitap edecek raylı sistem toplu taşımaya sahip olacağız. İstanbullu evinden çıkıp her yöne 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuyla karşılaşacak. Hedef bu."



Trafik sorununu çözmek için yönetimle ilgili akıllı trafik sistemini de hayata geçireceklerini belirten Yıldırım, "Trafiğin sorununun bir kısmı altyapı bir kısmı da yönetimle ilgili. Yönetimle ilgili bazı aksayan taraflar var. Polis trafiği kendi asli işi gibi görmüyor. Zabıta vazife edinip trafikle ilgileniyor. Orada da bir karmaşa var, orayı da derleyip toparlayacağız. 7 gün 24 saat interaktif trafik sistemine geçeceğiz. Akıllı sistemlere geçmek suretiyle de trafik akışında ciddi rahatlama sağlamış olacağız. Yolların yüzde 45'i otopark olarak kullanılıyor ve dolayısıyla araçlara gidecek yer kalmıyor. Önemli hedeflerden biri de bu otopark konusunu sadece belirli noktalarda değil, ilçe, mahalle bazında çözmek." diye konuştu.



İstanbul'daki katlı otopark konusuna değinen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Şu anda yollar ve katlı otopark dahil mevcut 712 bin otopark kapasitesi var. Toplam şu anda ihtiyaç 1 milyon 800 bin. Demekki 1 milyon üzerinde daha park yeri ihtiyacı var. İmar mevzuatında sakatlıklardan biri de bu otopark yönetmeliğidir. Otopark yapacaksın diye, imar izinleri veriliyor. Ancak belli bir miktar para veriyorsunuz bu yükümlülükten kurtuluyor. Ne oluyor, otoparksız gökdelenler, binalar yükseliyor, yapılıyor. Sonra kaldırımlar yollar araçlarla doluyor. Benim İstanbul'a vaadim, kimse trafiğin yüzde yüz halledileceğini düşünmesin. Bunu söyleyen varsa inanmayın. Ben akan bir trafik vadediyorum. 24 saat, yoğun saatlerde durmadan, akışkanlığı devam eden bir trafik vaadediyorum. Nasıl olacağının bütün hesaplamalarını yaptım. Ulaşım aktarma istasyonlarının entegre edilmesi, ulaşım sistemlerinin daha çok kullanılması, bilet, tarife entegrasyonu, ulaşımda, trafikte akıllı sistemlerin hayata geçirilmesi gibi, birçok destekleyici tedbiri de alarak trafik işinin halledeceğiz. Bunun modellemesini yaptık ve bitirdik."



İstanbul'da deprem riski



Depremin İstanbul'da en büyük risklerinden biri olduğuna dikkati çeken Binali Yıldırım, "İstanbul'da deprem riskine karşı şu anda 2 bin hektar, toplam İstanbul'da boş alan var. Gerisi dolmuş. Burası da büyük olası İstanbul depreminde, toplanma alanı ihtiyacımızın yarısını karşılıyor. İnsanları güvenli olarak toplayacağımız alan kalmamış. 2 bin hektar alana ihtiyacımız var. Depremde insanların can güvenliğini teminat almak için böyle bir alana ihtiyacımız var. Bu alanlar yeşil alan ihtiyacını da görecek ve her ilçede millet bahçeleriyle bu alanları oluşturacağız."



Daha yeşil bir İstanbul'a ihtiyaç duyuduğunu da belirten Yıldırım, "Haritayı gözünüze getirin, İstanbul'un 1050 kilometrekare yani beşte biri yerleşim alanı. Uzun bir şerit boyunca yerleşim var, sıkışmış. Dikey koridorları yok. Doğu, batı var, kuzey güney yok. Trafiğin en çok yoğunlaştığı yer Haliç ile Bakırköy, Bahçelievler ve Başakşehir. Bu aradaki bölümde en fazla trafik oluyor. Buradaki sorun çözüldüğünde birçok mesele çözülecek." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Yeşil İstanbul Projesini anlattı. "İstanbulun 19 tane Silivri'den Pendik'e giden deresi var." diyen Yıldırım, bu derelerin maalesef yokolduğunu ancak, projeleriyle bu dereleri tekrar açacaklarını kaydetti. Yıldırım, " Bizim projemiz yeşille maviyi buluşturmak. Bu dereleri tekrar açacağız. İnsanlar oralardan sahile inecek veya kuzeyine çıkacak, orada vakit geçirecek. Bunları yaptığımız zaman İstanbul hem yeşil alan kazanmış olacak, aynı zamanda da bu yoğun yerleşim yerinden kurtulup insanların nefes alacağı ortamlar çıkmış olacak. Minimum 2 bin hektarlık yeşil alan oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kadim istanbul



İstanbul'un kültür alanında marka olduğuna da dikkati çeken Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kadim istanbul yani Suriçi İstanbul'u mutlaka içerisindeki kanser hücrelerinden temizlenmesi gerekir. Tarihi yapıların içinde şekilsiz binalar var. Fatih ilçesini kadim İstanbullular'a baştan sona ele alacağız. Sur içindeki bütün alanları mümkün olduğu kadar yayalaştırmak suretiyle, burayı İstanbul'a gelenleri merakla üç medeniyeti bir arada göreceği yer haline getireceğiz. Onun dışında, 39 ilçesi var İstanbul'un. Her ilçeye bir tema veya misyon yükleyeceğiz. Eyüpsultan inanç turizmi merkezi, Fatih kadim İstanbul v.b. O alanda gelişmesini sağlayacağız. İstanbul 4.0'dan kastımız şudur. Endüstride 4.0 kavramı varsa, İstanbul'u da geleceğin teknolojileriyle buluşturarak, 7- 24 yaşayan bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. UNESCO İstanbul'u bir tasarım şehir ilan etti. İstanbul'un tarihi markasını tasarımla katma değere dönüştüreceğiz. İstanbul için 2023'e kadar 22 milyon turist hedefimiz var."



(Bitti)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yıldırım, "Vapurda Çay Simit Sohbet" Programında

Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı