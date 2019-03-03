Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Turizm Yatırımlarını Hem Ağva'da Hem Şile'de Arttıracağız"

Yıldırım: "Turizm Yatırımlarını Hem Ağva'da Hem Şile'de Arttıracağız"

47 dakika önce

- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.

- Programdan detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:55 Kaynak: AA

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