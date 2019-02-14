Yıldırım: "Türkiye'nin En Büyük Gücü Gençleridir"
13 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı meclis toplantısında konuştu.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı meclis toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:27 Kaynak: AA
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