Yıldırım, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Üyelerini Kabul Etti
1 saat önce
- Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabulden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.
- Türkiye
özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabulden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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