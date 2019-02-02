Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Üyelerini Kabul Etti

Yıldırım, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Üyelerini Kabul Etti

1 saat önce

- Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabulden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.

- Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabulden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:17 Kaynak: AA

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