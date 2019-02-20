Yıldırım, Tüsiad'in Yeni Başkanı Kaslowski'yi Tebrik Etti
1 saat önce
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi kutladı.
AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
'yi kutladı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:14 Kaynak: AA
Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti