Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Tüsiad'in Yeni Başkanı Kaslowski'yi Tebrik Etti

Yıldırım, Tüsiad'in Yeni Başkanı Kaslowski'yi Tebrik Etti

1 saat önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi kutladı.

Yıldırım, Tüsiad'in Yeni Başkanı Kaslowski'yi Tebrik Etti, System.String[]
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi kutladı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:14 Kaynak: AA

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