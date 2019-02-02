Yıldırım Tuzla'da Konuştu
1 saat önce
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti.
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
'da Marmara Bölgesi
Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yıldırım'ı görenler sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, sevgisi gösterisinde bulunanları selamladıktan sonra kıs bir konuşma yaptı.
Yıldırım, konuşmasında yazdan kalma bir gün yaşandığını belirterek, "İnşallah her günümüz bugünkü gibi olur, bundan daha güzel günleri birlikte yaşamayı Rabbim hepimize nasip eyler" dedi. Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında eşi Semiha Yıldırım
da eşlik etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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