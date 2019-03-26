Yıldırım Ümraniye'de Metroya Bindi

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi.

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.

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