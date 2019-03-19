Yıldırım: "Ümraniye'ye Hizmet İçin 31 Mart'tan Sonra Kolları Sıvayacağız"

Yıldırım: "Ümraniye'ye hizmet için 31 Mart'tan sonra kolları sıvayacağız" Yıldırım, Kastamonulular ile buluştuİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Projelerimizle Ümraniye'ye hizmet etmek için inşallah 31 Mart'tan sonra kolları sıvayacağız" dedi.

Yıldırım: "Ümraniye'ye hizmet için 31 Mart'tan sonra kolları sıvayacağız"

Yıldırım, Kastamonulular ile buluştu



İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Projelerimizle Ümraniye'ye hizmet etmek için inşallah 31 Mart'tan sonra kolları sıvayacağız" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen 'Kastamonulular ile Gönülden Gönüle' programına katıldı. Programa Başkan Adayı Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hulisi Şentürk, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım,"Hazırladığımız projeleri hayata geçirdiğimizde Ümraniye'nin yükseklerde uçtuğunu, İstanbul'un yeni merkezi ilçelerinden biri olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. İstanbul'un başka semtlerinde, hatta Anadolu'dan Ümraniye'ye gıpta ile bakıldığını keşke biz de Ümraniyeli olsaydık denildiğini işiteceksiniz. Bunlar hayal değil. Bizim ufkumuz, iş yapma irademiz, tecrübemiz, iş yapma biçimimiz, bunları başarmaya muktedirdir" şeklinde konuştu.

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği manifestoda yer alan uzun vadeli, hakkaniyetli ve ihtiyaçları giderecek plan yapmak, altyapı ve özellikle ulaşım problemlerini çözmek, gerektiği yerde ve gerektiği kadar kentsel dönüşümü gerçekleştirmek, millet bahçeleri ile yeşile doymuş bir Ümraniye oluşturmak. Gerçekten bunlar bizim işimiz. Herkesin şikayet ettiği, toplumsal buhran haline dönüşmüş otopark sorununu da inşallah hep birlikte ortadan kaldıracağız. Hem Ümraniye'mizde, hem de Binali Yıldırım ile İstanbul'da inşallah. Genç kardeşlerimizin de daha kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak millet kıraathanesi projelerimiz de şimdiden hazır. Evet, projelerimizle Ümraniye'ye hizmet etmek için inşallah 31 Mart'tan sonra kolları sıvayacağız" diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bu programın ardından, İstanbul Anadolu Yakası Esnaf Sanatkarları ve İş adamları Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek projelerini anlattı ve destek istedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!