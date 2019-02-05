Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Ümraniye'ye İnşallah Hak Ettiği Yatırımı Alacağız"

Yıldırım: "Ümraniye'ye İnşallah Hak Ettiği Yatırımı Alacağız"

14 dakika önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin önemine değinerek, "Binali Bey'i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır" dedi.

Yıldırım:
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin önemine değinerek, "Binali Bey'i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Rizeli Dernekler Federasyonu'nu ziyaret ederek, buradaki toplantıya katıldı. Vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Yıldırım, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını aynı partiden alamazsak, bir hizmetimiz olmaz. Ümraniye'yi kazanmışsın çok önemi yok. Binali Bey'i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal bir kimliğe ve tecrübeye sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Büyükşehir başka bir şey. Büyükşehir bugün 70 tane dünya devletinden daha büyük bütçeye sahip. Yüz bin çalışanı var ve kurumsal bir kimlik olmuş. İETT'si ile ulaşımı ile, İSKİ'si ile bugün dev işler yapıyor. Dünya çapında AR-GE'si var. Belediye çalışanlarından tut, sosyal hizmetlerine kadar, imarına kadar her türlü hizmeti var. Bir de onların yanında şirketleri var. Hepsi ciddi kurumlar. Kurumsal kimlik bunlar. Böyle bir belediye. Düşünün dünyada hiçbir belediye metro yapmıyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Niye? Bütün metroları yapan merkezi hükümettir. Böyle bir bütçeye sahip. Eskiden hatırlayın. İSKİ'ye çek karnesi vermiyorlardı, yönetilemiyordu. Şimdi bütçedeki payımız yüzde on sekiz civarında. Yani cari harcamalarımız. Yüzde altmışı ulaşıma gidiyor. Dev yatırımlar yapıldı. Ciddi yatırımlar yapıldı. ve Ümraniye'ye de inşallah hak ettiği yatırımı alacağız" şeklinde konuştu.

Yıldırım, toplantıya katılan vatandaşlardan hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hem de Ümraniye Belediye seçimlerinde destek istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, İstanbul, Ümraniye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 23:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Ümraniye'ye İnşallah Hak Ettiği Yatırımı Alacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]