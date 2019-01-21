Son Dakika Haberleri: Yıldırım Uran Hayatını Kaybetti

Yıldırım Uran Hayatını Kaybetti

40 dakika önce

Türk futboluna uzun yıllar farklı kulüplerde hizmet veren deneyimli antrenör Yıldırım Uran hayatını kaybetti.

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Türk futboluna uzun yıllar farklı kulüplerde hizmet veren deneyimli antrenör Yıldırım Uran hayatını kaybetti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor gibi kulüplerde görev yaptığı dönemde deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde olan Yıldırım Uran, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllardır farklı renkler altında hizmet veren ve 2014-2015 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Futbol Camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:19 Kaynak: DHA

Spor
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