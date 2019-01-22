Yıldırım Uran Yarın Defnedilecek

Türk futbolunun tecrübeli antrenörlerinden Yıldırım Uran son yolculuğuna yarın uğurlanacak.

Türk futbolunun tecrübeli antrenörlerinden Yıldırım Uran son yolculuğuna yarın uğurlanacak.



İzmir'de Yıldırım Uran üzüntüsü yaşanıyor. Bir hafta önce kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve dün hayata gözlerini yuman Türk futbolunun emektarlarından olan Uran'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Beşikçioğlu Camiinde kılınacak olan namazın ardından defnedilecek. 63 yaşında hayatını kaybeden deneyimli futbol adamı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor gibi kulüplerde görev yaptığı dönemde deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde yer almıştı. - İZMİR

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