Yıldırım, Uyuşturucu Bağımlılarını Kurtarmak İçin Kurulan Amatör Kulübün Tanıtımına Katıldı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım , uyuşturucu bağımlısı gençleri sokaklardan kurtarmak için kurulan amatör spor kulübünün tanıtımına katıldı. Toplantıda en ilginç çıkış ise Fenerbahçeli olan Ravza Kavakçı Kan 'dan geldi. Kan, "Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe madem yenilecek, Ümraniye yensin" dedi.Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, sokaklardaki gençleri uyuşturucu bağımlılığından kurtarmaya yönelik bir hedefle kurulan Ümraniye Hekimbaşı Spor Kulübü'nün tanıtımına katıldı. Kulübün tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Fatih Süleyman Denizolgun Eyüp Özsoy , AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Fenerbahçeli kadın milletvekilinden ilginç çıkışPrograma Fenerbahçeli olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın sözleri damga vurdu. Burada bir konuşma yapan Kan, "Biz hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Toplum olarak da biz işte böyle spor kulüplerimizin varlığı ile inşallah Hekimbaşı'ndaki örneğinin bütün ülkemize yayılmasını sağlayarak bunu yapacağız" dedi.Daha sonra konuyu taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getiren Ravza Kavakçı Kan, "Ben futbol oynamıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe madem yenilecek Ümraniye yensin. O zaman onunla da gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra hem Ümraniye'mizde hem de Hekimbaşı'mızda, hem Türkiye 'mizde yapacağımız gençlere yönelik, spora yönelik, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, her çalışmada bizler de varız" şeklinde konuştu.Amatör spor kulüplerine destek sözüTanıtım toplantısında konuşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise, Ümraniye'deki amatör spor kulüplerine destek sözü verdi. Yıldırım, "Gençlerimiz hakikaten spor konusunda aç. Sadece futbol değil, diğer bütün spor dallarında. Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken kurduktan sonra, hakikaten çok büyük mesafeler aldı" dedi.Fenerbahçe-Ümraniyespor karşılaşmasına da değinmeden geçmeyen Yıldırım, "Tabi Ümraniye'mizde spor konusunda gayret olunca, samimiyet olunca Fenerbahçe'yi de yeniyoruz. Fenerbahçeliler darılmasın. Futbolda güzel bir şey ama ayarınca yaptığın zaman güzel bir şey. Futbolda çok mesafe almamız lazım ama gençlerimizin de, bütün dünya gençlerinin de futbola yakınlığı, alakası, görünür köy misali herkesin gözünün önünde oluyor. Onun için spor önemli. Amatör spor çok daha önemli. Bizim ilçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz mutlaka, büyükşehirimiz yapıyor, ilçelerimiz de yapıyor. Amatör spor kulüplerini mahalleler bazında desteklememiz lazım. Ben bundan yanayım. Onların her türlü fiziki şartlarını, her türlü imkanlarını, imkansızlıklarını imkanlı hale getirerek, onların arkasında olduğumuzu, hele Hekimbaşımızın da ayrıca arkasında olduğumuzu söylüyorum. Ben sizin arkanızdayım. Buradan söz veriyorum" diye konuştu. - İSTANBUL