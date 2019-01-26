Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Yıldırım, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanlıca Meydanı'nda bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldırım, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanlıca Meydanı'nda bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat Kanlıca'da kalan Yıldırım, ziyareti sırasında çevrede bulunan esnafla da bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerden yoğun ilgi gören Yıldırım, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Çevrede bulunan bir sokak köpeğini seven Binali Yıldırım, kuşlara da yem attı.

Vatandaşlarla birlikte Kanlıca yoğurdu yiyen Yıldırım, daha sonra Kanlıca AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:49 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Kanlıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:55:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]