Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi
6 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi 4. Aslı Sokak, 3. İnci Sokak ile Gürsu İlçesi 4. Altın Sokak ve civarında 27.11.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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