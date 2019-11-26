Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi
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Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi 4. Aslı Sokak, 3. İnci Sokak ile Gürsu İlçesi 4. Altın Sokak ve civarında 27.11.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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