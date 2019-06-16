Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına gazetecilerden yoğun ilgi
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun ortak yayınına yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Gazeteciler, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
'nde yapılan ortak yayınını kongre merkezinin hemen yanına kurulan basın çadırından takip etti. Yıldırım ve İmamoğlu'nun yayınını basın çadırının önüne kurulan dev ekrandan takip eden gazeteciler, zaman zaman çalıştıkları yayın kuruluşlarına canlı bağlantılar yaparak izlenimlerini aktardı.
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