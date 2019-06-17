YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYIN SONRASI KONUŞTU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 3 saat süren ortak yayın sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 3 saat süren ortak yayın sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, 'Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik" dedi. İmamoğlu ise, 'Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye'ye milletimize zararı olmuştur. Umarım bu bir başlangıç olur" İfadelerini kullandı.

"UMARIM BU BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden önce Ekrem İmamoğlu çıkış yaptı. Önce eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile kameralara görüntü veren İmamoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere teşekkür ederek, 'Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye'ye milletimize zararı olmuştur. Umarım bu bir başlangıç olur. Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu. Millet keyfini yaşadı. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüyü nakleden tüm medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Daha sona eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile kongre merkezinden çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da önce gazetecilere aile fotoğrafı verdi.

"KARARI İSTABULLULAR VERECEK"

Daha sonra bir gazeteci Yıldırım'a 'Programı nasıl buldunuz?" diye sordu. Yıldırım bu soruya "Millet İttifakı adayı Ekrem Bey ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım olarak ben bir programa katıldık. Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Süre yetersiz tabii, İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, İnşallah İstanbul'da samimiyet kazanacak. Tecrübe kazanacak. İş ehlinin kararı İstanbulluların" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UMUZ İÇİNDE MİLLETİMİZİN KAYNAŞMASI İÇİN DE İYİ OLUR"

Yıldırım, 'Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir karşılaşma oldu. Bundan sonra da böyle karşılaşmalar görecek miyiz?" sorusu üzerine, "Niye olmasın. Tabii, bun seçim için değil ama bundan sonraki seçimlerde bundan sonraki adaylar elbette değerlendirmelerde bulunmaları İstanbul'umuz içinde milletimizin kaynaşması için de iyi olur" diye cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet edip bunun ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine ise Yıldırım, "Bunun detayları sonra konuşulacak" diyerek Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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